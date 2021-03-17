Роскомнадзор намерен получать от операторов данные об абонентах и звонках

Лидия Мартынова

Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

В частности, операторы должны будут передавать ведомству личные данные об абонентах: ФИО, место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность для физлиц и наименование организации и сведения об ее государственной регистрации для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. А также сведения об используемом абонентском номере, дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи с абонентом, а также данные об используемом абонентом оборудовании.