Роскомнадзор захотел получать паспортные данные и детали звонков всех россиян

Вадим Карасев

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Роскомнадзор хочет получать паспортные данные всех абонентов в России и все детали звонков. Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, разработанного для борьбы с «серыми» сим-картами. На него обратило внимание издание РБК.

Отмечается, что регулятор намерен получать детальные сведения об абонентах, в том числе данные о том, кто кому и с каких устройств звонил. Эту информацию, согласно проекту, ведомству должны будут предоставить операторы связи. В настоящий момент доступ к таким сведениям имеют только сами операторы, а также правоохранительные органы.

Если проект утвердят, то у регулятора будет доступ к следующей информации: Ф.И.О. абонентов, дата их рождения, место жительства и реквизиты паспорта, место их работы, виды звонков, которые совершали абоненты или пользователи корпоративных тарифов, а также номера вызывающего и вызываемого абонента. Кроме того, Роскомнадзор будет знать дополнительный номер вызывающего абонента и номер, на который осуществляется переадресация вызова. Также ведомству будут доступны данные о факте передачи абонентом голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.

Обновлять эту информацию операторы должны будут раз в сутки через системы, подключенные к Роскомнадзору.

В пояснительной записке к проекту закона нововведения объясняются борьбой с с «серыми» сим-картами, которые бесплатно раздаются в местах массового скопления людей. Они оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей и используются для мошенничества. Аферисты приобретают такие сим-карты по чужим паспортам, это «создает препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняет идентификацию абонента», говорится в записке.

В то же время опрошенные изданием участники рынка указывают на то, что масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи. Как пояснил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, Роскомнадзор рассчитывает получить доступ к так называемым CDR (Call Detailed Record) — деталям об акте коммутации (звонке), которые сейчас доступны только правоохранителям. Однако, по словам Кускова, для контроля над «обелением» сим-карт ведомству достаточно первичной информации — сведений об оформлении договора и способе подтверждения личности абонента.

По данным руководителя TelecomDaily, в настоящее время в России зарегистрировано около 11 миллионов «серых» сим-карт. В 2018 году их число достигало почти 17 миллионов.