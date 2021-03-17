Роскосмос: Российская межпланетная станция «Луна-28» станет модулем для высадки человека на Луну

Анастасия Иванова

«Луна-28» – межпланетная автоматическая станция, будет иметь облик взлетно-посадочного корабля на естественном спутнике Земли. Главная задача аппарата – возвращать на Землю лунный грунт – реголит. Об этом проинформировал Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, пишет «ТАСС».

«Работа под названием «Луна-28» – аппарат, который должен вернуть грунт, планируется выполнить в облике взлетно-посадочного корабля», – сказал Дмитрий Рогозин.

Автоматическая станция «Луна-25» летом завершает испытания и отправится на спутник Земли в октябре 2021 года. Она станет первым аппаратом современной России на Луне. Основная дата старта – 1 октября, резервная – 30 октября.

В 2024 году планируется запуск миссии «Луна-26», в 2025 – «Луна -27», в 2027-2028 гг. – «Луна-28», сказано в сообщении пресс-службы НПО им. С. А. Лавочкина.

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