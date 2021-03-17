Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки
Министерства обороны России и Белоруссии создадут три учебно-боевых центра подготовки войск, сообщил Telegram-канал белорусского военного ведомства. Это решение было принято 5 марта в Москве во время обсуждения реализации мероприятий Программы стратегического партнерства двух стран на 2021–2025 годы.
В РБ будет находиться центр подготовки ВВС и войск ПВО, на базе которого проведут обучение экипажей Су-30СМ и покажут военным, как работать на зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении России.
"Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства", — отметили в пресс-службе белорусского ведомства.
На территории Российской Федерации создадут учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. Кроме того, планируется строительство в Калининградской области центра на базе Балтийского флота.
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