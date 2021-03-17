Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки

Вадим Карасев

Министерства обороны России и Белоруссии создадут три учебно-боевых центра подготовки войск, сообщил Telegram-канал белорусского военного ведомства. Это решение было принято 5 марта в Москве во время обсуждения реализации мероприятий Программы стратегического партнерства двух стран на 2021–2025 годы.

В РБ будет находиться центр подготовки ВВС и войск ПВО, на базе которого проведут обучение экипажей Су-30СМ и покажут военным, как работать на зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении России.

"Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства", — отметили в пресс-службе белорусского ведомства.

На территории Российской Федерации создадут учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. Кроме того, планируется строительство в Калининградской области центра на базе Балтийского флота.

Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А. Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов.

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