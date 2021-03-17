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Россия ответила США на обвинение во вмешательстве в выборы

Россия ответила США на обвинение во вмешательстве в выборыФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Доклад разведки США, в котором содержится обвинение в адрес России во вмешательстве в американские выборы — ложь и дезинформация, призванная оправдать фактически бесцельную деятельность спецслужб. Об этом заявила в телевизионном выступлении официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны», — приводит агентство слова Захаровой.

Ранее на содержание доклада отреагировало российское посольство в Вашингтоне: там его назвали «очередным набором безосновательных обвинений».

16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать лидера Штатов Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. При этом Иран также якобы «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против стран.

В мире

По материалам: lenta.ru
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