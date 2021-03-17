Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма

Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма

Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе КрымаФото: Public Domain / Wikimedia

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что бездействие Запада во время переворота 2014 года на Украине было фактором, который способствовал возвращению Крыма в состав России. Таким образом он ответил послу Украины, который назвал «долгом» ФРГ возвращение полуострова украинцам, на страницах Berliner Zeitung.

По словам дипломата, западные страны долгое время предпочитали не замечать, что происходит на Украине, что в том числе и привело к необходимости вмешаться.

«То, что здесь с таким удовольствием и так неправильно называют "демократической революцией", на самом деле привело к погромам и беспорядкам, смертям и убийствам, преследованию инакомыслящих и запрету на политические партии, ограничениям на русский язык и атакам на ранее единое общее пространство для православных христиан», — приводит издание его слова.

Нечаев также указал на то, что Запад не смущали и развивающиеся в украинском обществе симпатии к пособникам нацистов, при этом тех, кто не принял переворот, окрестили «сепаратистами» и даже «террористами».

Он добавил, что в украинском государстве Крыму не хватало финансирования, а сейчас он является одним из самых быстро развивающихся регионов России.

Ранее сообщалось, что Мельник в статье для Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического маразма"
Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет по поводу Донбасса
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Посол России в Германии раскритиковал Запад за позицию по Крыму
Посол России раскритиковал Запад за игнорирование предпосылок возвращения Крыма
Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе
США предрекли возвращение Крыма Украине