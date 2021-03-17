Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма

Вадим Карасев

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Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что бездействие Запада во время переворота 2014 года на Украине было фактором, который способствовал возвращению Крыма в состав России. Таким образом он ответил послу Украины, который назвал «долгом» ФРГ возвращение полуострова украинцам, на страницах Berliner Zeitung.

По словам дипломата, западные страны долгое время предпочитали не замечать, что происходит на Украине, что в том числе и привело к необходимости вмешаться.

«То, что здесь с таким удовольствием и так неправильно называют "демократической революцией", на самом деле привело к погромам и беспорядкам, смертям и убийствам, преследованию инакомыслящих и запрету на политические партии, ограничениям на русский язык и атакам на ранее единое общее пространство для православных христиан», — приводит издание его слова.

Нечаев также указал на то, что Запад не смущали и развивающиеся в украинском обществе симпатии к пособникам нацистов, при этом тех, кто не принял переворот, окрестили «сепаратистами» и даже «террористами».

Он добавил, что в украинском государстве Крыму не хватало финансирования, а сейчас он является одним из самых быстро развивающихся регионов России.

Ранее сообщалось, что Мельник в статье для Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.