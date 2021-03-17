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Россиян предупредили о перепадах температур в марте

Россиян предупредили о перепадах температур в мартеФото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с начала марта наблюдались большие перепады температур. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, именно такая погода характерна для этого времени года. «Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд <...> Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны», — сказал ученый.

Вильфанд отметил, что в ближайшую неделю сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели наблюдается превышение нормы на пять градусов, а в выходные будет ниже нормы на два градуса.

Ранее синоптик пообещал, что в некоторые российские регионы придет аномальное тепло. По его данным, температура выше нормы будет в Москве, Амурской области и Хабаровском крае. Столбики термометров покажут на 5-12 градусов выше нормы, пояснил он.

Россия

По материалам: lenta.ru
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