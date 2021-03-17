Россиян предупредили о риске нового топливного кризиса

Вадим Карасев

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Счетная палата (СП) России в своем отчете по итогам 2020 года предупредила россиян о риске нового топливного кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

«К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в отчете.

Счетная палата уже направила обращение правительство, в котором рекомендовало поручить Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтяными компаниями «обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года».

Ранее Правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая, что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции. Нынешний формат демпферного механизма привел к тому, что с начала года индикативная цена на бензин и дизельное топливо (оптовая цена, устанавливаемая правительством) увеличивалась сильнее, чем цены на АЗС.

В феврале Минфин уже признал необходимость корректировки, но указывал, что она потребуется не раньше 2024 года. Однако в марте правительство признало, что действовать нужно значительно быстрее.

Весной 2018 года в России цены на бензин резко возросли на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство тогда приняло ряд беспрецедентных мер, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.