Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине

Вадим Карасев

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Российским водителям, которые хотят сэкономить на бензине, стоит тщательно выбирать маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды, контролировать массу автомобиля, а также вовремя проходить техобслуживание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов «СберАвто».

«Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки», — советуют специалисты. Отмечается, что расход топлива зависит также от скорости движения автомобиля: при слишком медленной или слишком быстрой езде — топлива уходит больше. Скорость движения, при которой расходуется минимум бензина, — 60 километров в час для города и 90 километров в час для трассы. Однако необходимо следить и за манерой езды. Так, резкие разгоны или торможения увеличивают потребление бензина.

Кроме того, рекомендуется вовремя проходить техобслуживание, так как техническое состояние машины, в частности, двигателя, трансмиссии и ходовой части влияет на расход топлива. Также эксперты призывают не экономить на качестве топлива, поскольку заправка плохим бензином или некачественным дизелем может привести к поломке машины.

Водителям стоит контролировать массу автомобиля. По словам специалистов, чем больше нагружена машина, тем больше она потребляет бензина. Кроме того, следует реже пользоваться кондиционером. Также эксперты отметили, что траты сильно сократятся при переходе с бензина на газомоторное топливо. При этом автомобилистов предупредили, что переоборудование машины может оказаться дорогостоящим.

Ранее сообщалось, что правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая, что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции.