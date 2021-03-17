Россияне накопили триллионы рублей на «черный день»

Вадим Карасев

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к сокращению потребления и резкому росту накоплений на «черный день». За прошлый год доля налички в денежном обращении выросла на 30 процентов (2,9 триллиона рублей), пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

На ноябрь прошлого года ее отношение к денежной массе было 21,8 процента, что является максимальным значением с 2015 года. В третьем квартале отношение наличных к номинальному ВВП достигло максимального значения за последние 10 лет (11,3 процента).

Высокий спрос на наличку были зафиксирован в марте-июле. Снижение ставок по депозитам, по мнению аналитиков, усилило этот тренд. Увеличение спроса на наличку произошло и в других странах (например, в в США — на 15,2 процента, а в зоне евро — на 11,5 процента).

Россияне предпочитали держать наличные на случай экстренной ситуации, урезая свои расходы, говорится в исследовании. По подсчетам аналитиков, реальные располагаемые доходы населения в прошлом году упали на 3,5 процента. «Пройдет еще года три после начала восстановления российской экономики, прежде чем россияне начнут потихонечку тратить деньги», — уверен управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Ранее стало известно, что россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений.