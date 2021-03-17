Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Главной своей упущенной возможностью перед пандемией коронавируса россияне назвали потраченные нервы и несоблюдение противовирусных мер. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Среди всех респондентов 15 процентов сообщили, что если бы могли вернуться в прошлое, то посоветовали бы себе не нервничать из-за эпидемии. Еще 11 процентов сказали, что надо было бы соблюдать коронавирусные ограничения. Столько же людей выбрали вариант не сдаваться и верить в себя.

Каждый одиннадцатый россиянин (девять процентов) сожалеет, что недостаточно много работал и не накопил «подушку безопасности». Еще семь процентов захотели не совершить карьерную ошибку, например, найти стабильную работу или не уволиться. Четыре процента рекомендовали бы себе заняться образованием. Три процента опрошенных пожелали не залезать в долги и экономить. По два процента голосов получили варианты «беречь родных и близких» и «купить акции, валюту, биткоин или недвижимость». 12 процентов участников исследования посчитали, что не стали бы давать совет себе в прошлом.

Опрос проводился с 12 по 15 марта среди 1600 человек старше 18 лет из 85 регионов страны.

Ранее россияне поделились своими основными страхами во время пандемии. Каждый третий житель боялся потерять работу, каждый пятый — что перестанут выплачивать зарплату или пенсию.