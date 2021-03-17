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Россиянка прыгнула в колодец за упавшим сыном

Россиянка прыгнула в колодец за упавшим сыномКадр: страница «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте»

В Самаре мальчик упал в открытый канализационный колодец, и его мать прыгнула за ним. Сообщение пресс-службы ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») публикует РИА Новости.

По данным РКС, мальчик дошкольного возраста упал в колодец 16 марта около 16:00 (15:00 мск) на улице Тихвинской. Он и его мать находятся в больнице. Состояние ребенка и россиянки не уточняется.

В компании добавили, что 17 февраля на месте происшествия устраняли засор, крышка была на месте, колодец находился в рабочем состоянии, однако позднее крышку украли. 16 марта стало известно, что крышки украли еще с трех ближайших тепловых камер. На утро 17 марта все колодцы и камеры закрыли, РКС также обратилась в правоохранительные органы с заявлением о розыске тех, кто совершил кражу.

Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»). Там уточнили, что упавший в люк мальчик 2016 года рождения.

В ноябре жители Петрозаводска попытались украсть крышку канализационного люка и уехать на автомобиле. Из-за того, что машина стояла на дороге с небольшим уклоном, она откатилась по снегу и попала колесом в открытый колодец. Злоумышленники попросили помощи у водителя другой машины, после чего уехали, но их личности установили правоохранительные органы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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