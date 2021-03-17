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Россиянка утопила восьмимесячного младенца и умерла на следующий день

Россиянка утопила восьмимесячного младенца и умерла на следующий деньФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Омске местная жительница утопила восьмимесячного младенца и умерла на следующий день в больнице от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 14 марта в одном из домов на Левобережье. 32-летний супруг вернулся домой после ночной смены и застал жену, которая бродила по квартире в «полусознательном состоянии». Россиянин не нашел в кроватке их первенца, начал искать его и обнаружил тело в ванной. Ребенок был в одежде и памперсе.

Мужчина вызвал скорую и полицию, но допросить мать не удалось, ее увезли в больницу, однако медики не смогли ее спасти.

В Следственном комитете Омской области сообщили, что возбудили уголовное дело по пункту 8 части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»). По предварительным данным ведомства, к убийству причастна 27-летняя мать ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 62-летняя жительница Новосибирской области в свой день рождения насмерть отравила 39-летнего сына с ДЦП и попыталась убить себя, но выжила. Предсмертную записку и родственников без сознания обнаружил муж женщины, он вызвал скорую помощь. Свои действия женщина объяснила усталостью. СК возбудил дело об убийстве.

Россия

По материалам: lenta.ru
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