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Российская учительница уволилась после стриптиза для школьника

Российская учительница уволилась после стриптиза для школьникаФото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Учительница английского и немецкого языков одной из школ Татарского района Новосибирской области станцевала стриптиз для своего ученика и уволилась. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

32-летняя Дарья Романова (имя изменено) пришла работать в школу два года назад. Коллеги рассказывали, что девушка очень любила детей, но особые отношения у нее сложились с девятиклассником Михаилом. По версии односельчан Дарьи, учительница сняла видео со своим стриптизом и отправила старшекласснику.

Ролик мгновенно разошелся среди учеников. Предположительно, в сеть его скинула мать Михаила. Также существует версия, что страницу учительницы в социальных сетях взломали.

«Учительница говорит, что это видео предназначалось другому молодому человеку, а ее страницу просто взломали, ролик переслали себе, потом он разошелся по мессенджерам», — рассказали в школе. После инцидента Романовой пришлось уволиться из школы.

Ранее стал известно, что Учительница из Санкт-Петербурга Дарина Сергеева уволилась из-за претензий к ее видео в TikTok. В начале 2021 года она стала публиковать в соцсети шуточные ролики о своей работе. Начальство увидело в них «нарушение морального кодекса» и «обесценивание статуса учителя».

Россия

По материалам: lenta.ru
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