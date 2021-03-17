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Российские ученые рассказали про болезнь, которую невозможно вылечить

Ученые из России поделились последними результатами страшной болезни – деменции. Ее изучением занимаются специалисты по всему миру, но пока безрезультатно, пишет «Московский комсомолец».

Ежегодно деменция развивается у 10 млн человек. Причины возникновения болезни могут быть самыми разными. В ВОЗ отмечают, что количество заболевших с каждым годом будет увеличиваться, а возраст «молодеть». Например, в России средний возраст заболевшего – 47 лет. Считается, что от деменции пока невозможно вылечиться.

«Когда врач ставит диагноз – это финал болезни. Не менее 10 лет проходит от начала образования амилоидного белка до клинических симптомов. Поэтому в момент, когда пациент узнает, что у него деменция, лечить уже поздно», – рассказывает профессор Владимир Захаров.

Деменция – приобретенное слабоумие, при котором происходит снижение познавательной деятельности и затруднение приобретения новых знаний и навыков.

Сообщение Российские ученые рассказали про болезнь, которую невозможно вылечить появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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