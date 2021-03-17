Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными клавишами от клавиатуры!

Влада Некрасова

Как и все лучшие друзья, Чонгук (Jungkook) и Ви (V) обожают дурачиться и драться в шутку. Кажется, мы нашли самую смешную их ссору!

В 133 эпизоде «Run BTS!» «Бэнтаны» искали разные статьи о себе и читали фанатские блоги армии для того, чтобы найти какой-либо контент из прошлых выпусков их шоу. После того, как ГК проиграл в конкурсе быстрой печати слов на компьютере, в наказание он получил огромную клавиатуру. Тае, в свою очередь, также испытывал некоторые сложности с нахождением ответов на вопросы, которые заранее подготовили сотрудники BigHit.

Вишня становился лузером раунд за раундом, подарив победу сначала Золотому Макнэ, а затем и Намджуну (Namjoon). Рассердившись на самого себя, Ви вскочил со своего места и закрыл браузер Чонгука. Однако, Кук был не так прост. Он «стянул» пробел со своей громадной клавиатуры, чтобы «удалить» Ви!

К счастью, когда BTS скучно, они всегда могут расчитывать на своих младших мемберов. Парочка весельчаков точно сделает что-то сумасшедшее и поднимет настроение всей команде!

Кадры из 133 эпизода «Run BTS!»



