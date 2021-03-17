Саша Черно решила подойти к процессу похудения с психологической стороны

Вадим Карасев

Сейчас я очень много изучаю о нашем подсознании, принятии себя, о нашей душе. Уроки души, судьбы. Пришла к тому, что в нашей жизни всё не просто так. Ооох, знали бы вы сколько раз в своей жизни я встречала озлобленных, бывших жирных людей. Тело их трансформируется, а комплексы остаются.Я часто слышу: ты много раз пыталась худеть, всё бестолку. Тебе приводили тренеров и команду, а ты не смогла похудеть, а ещё больше набрала. Конечно! Потому что была в состоянии постоянного стресса, ну как и любой другой человек, когда сидит на диете и это всё было нужно вовсе не мне. Вернее как. Одним было нужно, другим нужны были мои эмоции в этом состоянии, когда меня доводили и лесом шёл уже и спорт и еда и всё, что с этим связано. Шоу одним словом.Потом меня пытались «похудить» с помощью всяких разных диет. Безбелковых, мясных, водных и т.д. Даже заметьте, когда я там находилась в состоянии покоя, я была худее... Вес уменьшался до 100 кг. Когда «заставляли» худеть, наоборот я пухла. Нафиг мне это всё надо, если я могу разработать индивидуальную для себя методику и зарабатывать на этом всю свою жизнь.Дальше война со всем миром. Я клянусь меня бесят люди, которые считают что они знают всё в этой жизни лучше меня. Что мне надо делать, на что жить, на какой конкретно диете сидеть, и вообще худеть мне или толстеть.Сейчас сдав все анализы у меня очень сильный гормональный сбой из-за всех этих псевдо-диет, беременности (тоже дала свои сбои) и из-за неправильного образа жизни. На днях я встала на весы, мой вес составлял около 160 кг... Как так? Ведь недавно был 137. Пришлось в срочном порядке подключать доп препараты, чтобы не пухнуть «от воды».Я глубоко убеждена в том, что сделать всё что касается здорового питания можно и даже нужно, но обязательно нужно быть в состоянии покоя. Не нервничать от слова «совсем». Любить и принимать себя. Быть любимой и нести в наш мир любовь. Быть нежной, быть женщиной. Потому что похудеть конечно сложно, но если устранить психологические проблемы - это сделать в разы проще. Психосоматика.