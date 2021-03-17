Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Счетная палата выявила нарушения силовиков почти на 125 миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушения силовиков почти на 125 миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушения силовиков почти на 125 миллиардов рублейФото: Николай Гернет / РИА Новости

Счетная палата (СП) России выявила нарушения силовиков почти на 125 миллиардов рублей за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет о работе ведомства в 2020 году.

Финансовый объем нарушений и недостатков в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составил 124,9 миллиарда рублей.

«В работе направления акцент делается не только на выявлении нарушений и недостатков, объем которых по итогам проведенных в 2020 году проверок составил 124,9 миллиарда рублей, но прежде всего на причинах их возникновения», — уточняется в документе.

В соответствии с отчетом, выявленные нарушения в основном связаны с осуществлением закупочной деятельности (102,7 миллиарда рублей), ведением бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности (8,2 миллиарда рублей). Также СП выявила нарушения, связанные с необеспечением эффективности и результативности использования средств (5,8 миллиарда рублей) и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы (5,6 миллиарда рублей). На прочие нарушения пришлось 2,6 миллиарда рублей.

Также Счетная палата (СП) России в своем отчете по итогам 2020 года предупредила россиян о риске нового топливного кризиса. Помимо этого, ведомство выявило, что в 2020 году работникам медицинских организаций за борьбу с пандемией и оказание помощи пациентам с коронавирусом было недоплачено более 330,6 миллиона рублей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских выборов
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера» про лорда Волан-де-Морта
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера»

Топ на сегодня

В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может

Еще по теме

Счетная палата выявила нарушения в органах власти на 100 миллиардов рублей
Счетная палата выявила нарушений на 884 миллиарда рублей
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 770 млрд рублей
Счетная палата выявила у Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на 900 млн рублей