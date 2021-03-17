Сестра Деми Ловато стала частью АРМИ BTS

Алексей Вольцев

После выступления на Грэмми у парней прибавилось поклонников.

Стало известно, что сестра Деми Ловато (Demi Lovato) Даллас (Dallas Lovato) примкнула к армии самых преданных поклонников группы BTS. Это произошло после выступления парней на Грэмми.

Она начала смотреть видео их номера и не смогла остановиться. Тогда она еще на знала, что это еще не конец.

«Хорошо, прошло 12 часов с тех пор, как я поскользнулась в фиолетовой кроличьей норе, так как я узнала, кто такие BTS»,

– сказала Даллас в одном из своих обращений.

После девушка уточнила, что теперь с ней явно не все в порядке.

Даллас даже призналась, что она ради BTS прогуляла работу!

«Итак, час 12. Я отменила урок. Я тренер по актерскому мастерству, и я сказал своему клиенту, что у меня просто … у меня была тяжелая ночь. Я сделал карточки! Не думаю, что я в порядке. Что случилось?»

– не понимает Даллас.

Но мы ответим: это любовь! Парни настолько хороши, что завоевывают сердца звезд! И с этим уже ничего не сделать!