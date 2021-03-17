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Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS

Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTSФото: Heo Ran / Reuters

КНДР обвинила южнокорейскую музыкальную индустрию в рабской эксплуатации артистов. Об этом сообщает северокорейский интернет-портал Arirang Meari.

В статье указывается, что кей-поп-артистов, в том числе членов популярных групп BTS и Blackpink, с ранних лет принуждают к подчинению и суровому труду с помощью несправедливых контрактов. В материале говорится, что кей-поп-индустрия печально известна своими изнурительными нагрузками и нищетой: музыканты якобы спят по два-три часа в день, а заработанные деньги тратятся на их «воспитание».

«Жизнь похожа на жизнь в тюрьмах без решеток», ― пишут авторы. Они указывают, что артисты «ведут жалкую жизнь», «испытывают душевные и физические боли», а также их «принуждают к сексуальному развлечению политиков и бизнесменов». При этом они не приводят никаких доказательств в пользу своих утверждений ― лишь ссылаются на некие репортажи других СМИ.

CNN предполагает, что этот материал ― попытка пропагандистов противодействовать влиянию зарубежных СМИ. Цензура Пхеньяна строго ограничивает доступ своих граждан к иностранному контенту. За контрабанду фильмов, музыки и книг, в частности, на USB-носителях, можно получить суровое наказание.

16 февраля стало известно, что Северная Корея ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов. Теперь за это может грозить смертная казнь. Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи. А в декабре 2020-го в КНДР приняли новый закон, обязывающий граждан «предотвращать распространение антисоциалистической идеологии».

В 2018 году на фоне потепления в отношениях Пхеньяна и Сеула в столицу КНДР приезжали южнокорейские исполнители. На личной встрече с артистами северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что концерт «стал хорошей возможностью продемонстрировать единый облик нации». Среди выступавших была и кей-поп-группа Red Velvet.

В мире

По материалам: lenta.ru
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