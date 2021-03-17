Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шойгу предостерег США от размещения ракет в Европе

Шойгу предостерег США от размещения ракет в ЕвропеФото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, Японии, Южной Корее. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец» в среду, 17 марта.

«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом», — сказал он.

В 2019 году Шойгу анонсировал создание в ближайшие годы наземного варианта комплекса «Калибр» морского базирования и наземного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Он пояснил, что это станет ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает все обвинения.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Собчак опровергла информацию о ее встрече со скопинским маньяком
Собчак опровергла информацию о ее встрече со скопинским маньяком
Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на груди
Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на груди
Мария Максакова объяснила антироссийские высказывания
Мария Максакова объяснила антироссийские высказывания
Вернувшаяся из Киева Максакова оправдалась за сравнение россиян с жабами
Вернувшаяся из Киева Максакова оправдалась за сравнение россиян с
Вдова Олега Яковлева попала в психушку в разгар борьбы за наследство певца
Вдова Олега Яковлева попала в психушку в разгар борьбы за наследство
Названы богатейшие люди России будущего
Названы богатейшие люди России будущего
Деньги на бесплатную газификацию в России предложили взять с потребителей
Деньги на бесплатную газификацию в России предложили взять с
В Госдуме признали неизбежность четырехдневки
В Госдуме признали неизбежность четырехдневки
Тиньков назвал богатейших людей России будущего
Тиньков назвал богатейших людей России будущего
В Дании назвали сроки начала прокладки новой нитки "Северного потока — 2"
В Дании назвали сроки начала прокладки новой нитки "Северного потока
В Омском государственном педуниверситете открылась лаборатория «Конструкториум»
В Омском государственном педуниверситете открылась лаборатория
В ВДЦ «Смена» волонтёрам «серебряного» возраста вручили благодарности от Президента России
В ВДЦ «Смена» волонтёрам «серебряного» возраста вручили благодарности

Топ на сегодня

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на

Еще по теме

Шойгу поручил повысить дальность стрельбы ракет наземного базирования
Шойгу назвал причину выхода США из Договора РСМД
Шойгу обозначил срок разработки наземного «Калибра»
Шойгу назвал причины выхода США из ДРСМД