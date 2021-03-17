Шокирующие подробности спустя 14 лет! Бывшего мужчину Кати Огонек обвинили в причастности к ее смерти

Алексей Вольцев

Популярная исполнительница шансона Катя Огонек скончалась в 2007 году. Согласно официальным данным, ее смерть наступила от отёка лёгких и острой сердечной недостаточности, что, возможно, было вызвано циррозом печени, однако, дочь Кати по сей день сомневается в причинах произошедшего и даже берет на себя ответственность в обвинениях родного отца, который, по мнению наследницы артистки, мог «помочь» молодой женщине уйти из жизни.

«Она пила не больше, чем другие, никогда не была алкоголичкой. Подруга рассказывала, что бывший муж вкалывал Кате какие-то препараты. Не знаю, что это было, но эти лекарства могли повлиять на ее состояние», — делится информацией бабушка Леры и мать Екатерины.

Стоит отметить, что дочь звезды никак не может найти общий язык с отцом. Она не скрывает своего мнения, утверждая, что родитель много лет нагло врал о тайнах смерти шансонье: «Папа за последние пять лет ни разу не поговорил со мной. Он не помогает мне финансово, даже не пришел на мой день рождения! Я много раз его спрашивала, что произошло с мамой, но он повторял официальную версию».

Однако, в рамках шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Леван Коява не отказался пройти детектор лжи, чтобы доказать свою непричастность. Согласно результатам, мужчина действительно никак не связан с трагическими событиями, но дочь Валерию такой ответ не устраивает. Она решительно заявляет, что будет «копать» данную историю дальше.

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