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СК попросил арестовать задержанного президента Федерации водного поло

СК попросил арестовать задержанного президента Федерации водного поло

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте задержанного члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Алексея Власенко.

Власенко днем ранее был задержан в столице по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская, ходатайство СК будет рассмотрено сегодня. Подробностей обвинения представитель суда не привела.

56-летний Алексей Власенко имеет звание заслуженного мастера спорта. Он занимает пост президента Федерации прыжков в воду, Федерации водного поло и Федерации синхронного плавания России, а с мая 2018 года входит в исполком ОКР. Кроме того, он состоит в Европейской лиге плавания и высшем наблюдательном совете Федерации плавания России.




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По материалам: uposters.ru
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