Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Скандал в Хайп Хаус: «Заир заставлял спать по три часа на полу»

Скандал в Хайп Хаус: «Заир заставлял спать по три часа на полу»

Сейчас все большую популярность набирают TikTok-дома. Каждый юный блогер мечтает попасть в тикток хаус, чтобы повысить свою популярность. Продюсер Заир решил предоставить талантливым подросткам такую возможность. Однако все оказалось не так радостно, как обещали.


Продюсер «Хайп Хауса» Заир решил создать еще один тиктокерский дом. Однако, чтобы туда попасть нужно пройти жесткий отбор. Одна из участниц раскрыла всю подноготную кастинга. Девушка заявила, что Заир набрал около 50 конкурсантов в один дом, в котором было всего пять комнат. Людям приходилось спать на полу. Для сна им выделали всего три часа в день. Именно поэтому девушка решила тут же покинуть проект.

«Мне там было плохо и нехорошо. Нам говорили, что предоставят все условия, но по факты мы спали на матрацах по три часа», — призналась тиктокерша.

Пользователей сети ужаснула эта новость. Подписчики начали отмечать, что Заир — не тот, за кого себя выдает, отмечая, что ему «давно пофиг на людей». А что ты думаешь по этому поводу?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Глава Минобра заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников
Глава Минобра заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины
СК попросил арестовать задержанного президента Федерации водного поло
СК попросил арестовать задержанного президента Федерации водного поло
МИД заявил о полном разрыве контактов по линии Россия — НАТО
МИД заявил о полном разрыве контактов по линии Россия — НАТО
Совфед утвердил Карасина главой международного комитета
Совфед утвердил Карасина главой международного комитета
В Алены Савкиной идет подготовка к свадьбе
В Алены Савкиной идет подготовка к свадьбе
Никита Уманский и Настя Паршина принимают поздравления с рождением сына
Никита Уманский и Настя Паршина принимают поздравления с рождением
Зеленский повысил в должности чиновника из своего офиса
Зеленский повысил в должности чиновника из своего офиса
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма
Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию
В Чечне обратились к Путину после публикации о массовых расправах
В Чечне обратились к Путину после публикации о массовых расправах
В проблемах газификации России обвинили Северный Кавказ
В проблемах газификации России обвинили Северный Кавказ
Дания объявила о скором начале работ на второй нитке «Северного потока-2»
Дания объявила о скором начале работ на второй нитке «Северного

Топ на сегодня

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на

Еще по теме

Егор Шип возвращается в HYPE HOUSE
У Юли Гаврилиной жёсткая депрессия: «Она топиться в ванной»
Неожиданно! Кого пригласили в TikTok-доме «Пацанок» вместо Бэллы Кузнецовой?
Смедляев: В России все религии равны, но одна ровнее