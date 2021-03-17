Скандал в Хайп Хаус: «Заир заставлял спать по три часа на полу»

Лидия Мартынова

Сейчас все большую популярность набирают TikTok-дома. Каждый юный блогер мечтает попасть в тикток хаус, чтобы повысить свою популярность. Продюсер Заир решил предоставить талантливым подросткам такую возможность. Однако все оказалось не так радостно, как обещали.

Продюсер «Хайп Хауса» Заир решил создать еще один тиктокерский дом. Однако, чтобы туда попасть нужно пройти жесткий отбор. Одна из участниц раскрыла всю подноготную кастинга. Девушка заявила, что Заир набрал около 50 конкурсантов в один дом, в котором было всего пять комнат. Людям приходилось спать на полу. Для сна им выделали всего три часа в день. Именно поэтому девушка решила тут же покинуть проект.

«Мне там было плохо и нехорошо. Нам говорили, что предоставят все условия, но по факты мы спали на матрацах по три часа», — призналась тиктокерша.

Пользователей сети ужаснула эта новость. Подписчики начали отмечать, что Заир — не тот, за кого себя выдает, отмечая, что ему «давно пофиг на людей». А что ты думаешь по этому поводу?