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Скопинский маньяк и Ксения Собчак встретились в ресторане

Скопинский маньяк и Ксения Собчак встретились в ресторане

Светская львица, телеведущая и блогер Ксения Собчак замечена в ресторане в компании скопинского маньяка. Виктор Мохов освободился из мест лишения свободы и не отказал эксцентричной блогерше в свидании. Как сообщает “Комсомольская правда”, парочка сидела и общалась в ресторане “Сахар” в Скопине Рязанской области.

Известно, что Собчак сопровождала бригада съёмочной группы “Первого канала”. А вот полиции рядом не наблюдалось. Скопинцы утверждают, что в доме Мохова тоже велись съёмки. Видимо, всё было заранее обговорено. Ранее о праве Мохова посещать различные ток-шоу и давать интервью говорил Владимир Познер. Телеканалы же могут свободно приглашать экс-заключённого к себе на передачи, если сочтут нужным.

При этом федеральное ТВ открестилось от участия в шоу такого антигероя, но Ксения Собчак рейтингов ради решила не брезговать и встретилась с опасным преступником лично. Напомним, Мохов в 2000 году под предлогом благих намерений посадил к себе в машину двух девушек, 14 и 17 лет. Обещал подвезти до дома, а в итоге 3,5 года держал в подземном бункере. Старшая из школьниц была беременна от скопинского маньяка трижды. Рабыням чудом удалось передать на волю записку с просьбой о помощи. Мохов освободился из тюрьмы 3 марта текущего года.

Сообщение Скопинский маньяк и Ксения Собчак встретились в ресторане появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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