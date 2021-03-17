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Скопинский маньяк и Собчак встретились в ресторане

Скопинский маньяк и Собчак встретились в ресторанеФото: Telegram-канал «НеМалахов»

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, встретился в ресторане с российской телеведущей Ксенией Собчак. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, ранее освободившийся Мохов во вторник, 16 марта, был замечен в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области.

При этом его сопровождали члены съемочной группы Первого канала и Собчак. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, рядом замечено не было. Местные жители утверждают, что съемки также проходили в доме Мохова, после чего он выходил провожать работников телеканала.

Кроме того, Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал фото предполагаемой встречи. На снимке телеведущая и скопинский маньяк сидят за столом напротив друг друга.

Ранее журналист Владимир Познер обратил внимание на то, что по закону телеканалы имеют права приглашать Мохова, как и он — идти на шоу.

Виктор Мохов освободился после 17 лет заключения 3 марта. Он получил солидный гонорар за участие в телешоу, поэтому не вернулся домой, как предписывают правила, а отправился отдыхать на юг. При этом представители ведущих федеральных телеканалов открестились от приглашения скопинского маньяка Виктора Мохова в эфир их ток-шоу.

В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.

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По материалам: lenta.ru
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