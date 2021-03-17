СМИ: дело Тимы Белорусских передали в прокуратуру, певцу может грозить до 5 лет тюрьмы

Вадим Карасев

22-летнему Тиме Белорусских грозит до 5 лет лишения свободы по делу о незаконном обороте запрещенных веществ без цели сбыта. Его расследование завершил СК Белоруссии и передал в прокуратуру, сообщает РИА "Новости".

Как сообщает издание, ссылаясь на источник в управлении Следственного комитета по Минску, 6 января молодого поп-исполнителя задержали с наркотиками.



"Ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство", — сообщили в ведомстве.



Теперь за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта Тиме Белорусских может грозить до 5 лет лишения свободы.

"Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога", — отметили в ведомстве.

Как писал NEWSTES, Тима Белорусских недавно ушел из лейбла Kaufman, благодаря которому превратился на постсоветском пространстве в настоящую суперзвезду. В компании раскрыли, почему было прекращено сотрудничество с молодым артистом.