СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах

Анастасия Иванова

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ.

"Агентство подтвердило 15 марта 2021 года, что Иран начал подавать природный UF6 (гексафторид урана) в установленный на заводе по обогащению топлива каскад из 174 центрифуг IR-4", - приводит Рейтер выдержки из доклада МАГАТЭ.

По данным Рейтер, Иран указал, что планирует установить второй каскад центрифуг IR-4 на подземном заводе в Натанзе.