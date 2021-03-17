СМИ узнали, когда завершится сериал "Убивая Еву"

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что сериал "Убивая Еву" с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях завершится четвертым сезоном в 2022-м году, сообщает Deadline.

По информации издания, к съемкам новых серий, которых будет восемь, в Великобритании и других европейских странах должны приступить в начале этого лета.

В Deadline отмечают, что ведущим исполнительным продюсером и сценаристом предстоящего сезона станет Лора Нил, известная по работе над драматическим телесериалом "Половое воспитание". Вместе с ней продюсировать проект будут Фиби Уоллер-Бридж, Сандра О, Салли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Джина Мингаччи и Дэймон Томас.

В телесериале действие разворачивается вокруг следователя Евы Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийцы Вилланель (Джоди Комер), которые устраивают охоту друг на друга.

Первый сезон вышел 2018 году. Премьера третьего состоялась в апреле прошлого года.