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СМИ узнали, когда завершится сериал "Убивая Еву"

СМИ узнали, когда завершится сериал "Убивая Еву"
СМИ узнали, что сериал "Убивая Еву" с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях завершится четвертым сезоном в 2022-м году, сообщает Deadline.

По информации издания, к съемкам новых серий, которых будет восемь, в Великобритании и других европейских странах должны приступить в начале этого лета.

В Deadline отмечают, что ведущим исполнительным продюсером и сценаристом предстоящего сезона станет Лора Нил, известная по работе над драматическим телесериалом "Половое воспитание". Вместе с ней продюсировать проект будут Фиби Уоллер-Бридж, Сандра О, Салли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Джина Мингаччи и Дэймон Томас.


В телесериале действие разворачивается вокруг следователя Евы Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийцы Вилланель (Джоди Комер), которые устраивают охоту друг на друга.


Первый сезон вышел 2018 году. Премьера третьего состоялась в апреле прошлого года.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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