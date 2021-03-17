СМИ узнали, сколько зарабатывают на рекламе Моргенштерн и Даня Милохин

Анастасия Иванова

Журналисты программы "Светская хроника" на "Пятом канале" узнали, сколько зарабатывают кумиры молодежи — рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и тиктокер Даня Милохин на своем контенте.

Реклама на странице 23-летнего хип-хоп исполнителя в соцсети стоит полтора миллиона рублей за пост, а за упоминание какого-либо бренда в его клипе придется заплатить пять миллионов.

В "Светской хронике" отмечают, что больше, чем зарабатывать огромные деньги, Моргенштерн любит их тратить. "По словам артиста, на одни только развлечения у него уходит по восемь-девять миллионов рублей в месяц", — рассказывает ведущий.

У 19-летней звезды отечественного TikTok — блогера и музыканта Дани Милохина реклама в его видео стоит 200 тысяч рублей за публикацию, а ежемесячный доход составляет два миллиона рублей.

По сведениям этой программы, шестизначные гонорары за рекламу получает и одна из самых скандальных блогерш страны — 20-летняя Дарья Зотеева, более известная в Сети как Instasamka.