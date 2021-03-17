Совфед утвердил Карасина главой международного комитета

Анастасия Иванова

Совфед на заседании в среду утвердил сенатора, экс-замглавы МИД РФ Григория Карасина председателем международного комитета.

Этот пост стал вакантным после того, как прежний глава комитета Константин Косачев занял должность вице-спикера Совфеда.

Комитет по международным делам в среду на внеочередном заседании принял решение об освобождении Косачева от должности главы комитета и об избрании на этот пост Карасина.

Валентина Матвиенко, ранее говоря о кандидатуре Карасина, отметила его профессионализм и многолетний опыт дипломатической работы.