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СП указала Минэнерго на затянувшуюся подготовку генсхемы нефтяной отрасли

СП указала Минэнерго на затянувшуюся подготовку генсхемы нефтяной отрасли
Минэнерго РФ затягивает подготовку генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года, при этом срок действия предыдущей версии документа уже истек, говорится в отчете Счетной палаты России за 2020 год.

"...выявлен риск нарушения установленного срока утверждения генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, при этом срок действия утвержденной генеральной схемы развития нефтяной отрасли ограничен 2020 годом", - указывается в отчете.

"Направлением деятельности направлено в правительство РФ информационное письмо, в котором рекомендовано поручить Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтяными компаниями обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года", - добавляет ведомство.

Правительство РФ внесло вопрос о рассмотрении актуализированной генсхемы развития нефтяной отрасли в план заседаний на 22 апреля, отмечает СП. В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов 16 марта уже прокомментировал ситуацию с разработкой генсхемы, сообщив, что министерство нацелено доработать документ в апреле.

Экономика

По материалам: ria.ru
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