Специалист РАН Блохин рассказал о последствиях возможной ядерной войны Великобритании с Россией

Алексей Вольцев

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал о возможных последствиях гипотетической ядерной войны между РФ и Великобританией.

Понятное дело, что политики сейчас сделают все возможное, чтобы такой войны никогда не состоялось, но теоретически, как отмечает эксперт, можно представить себе последствия ядерной войны между Россией и Великобританией. Научный специалист также отметил, что если данный конфликт все-таки произойдет, то он будет действительно последним в истории человечества.

Судя по всему сказанному, это и есть главное последствие данного конфликта, так как на данный момент в мире наблюдается новая ядерная гонка вооружений. Предполагается также, что Великобритания хочет сейчас снова осуществить тот же трюк, который был проделан в свое время с СССР.

В частности, научный специалист отметил, что речь у него идет о наращивании ядерной гонки вооружений, а потом попытке банкротства России, которая может ее не потянуть. Подобную судьбу, по его мнению, британцы также желают и нашему союзнику – Китаю.

Подобные идеи сейчас демонстрируют новую стратегию Великобритании в области оборонной политики. Правда, она сейчас не может развернуться моментально и потребует для осуществления целых десятков лет.

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