США внесли Россию в черный список по экспорту оружия

Вадим Карасев

Фото: Mike Segar / Reuters

США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен оборот оружия. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте, передает РИА Новости.

Речь идет как об экспорте, так и об импорте вооружений, решение будет действовать с 18 марта. В черном списке Россия соседствует с такими странами, как Афганистан, Кипр, Демократическая Республика Конго, Иран, Ливия, Сомали и Судан.

«Политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», — говорится в сообщении. Исключения делаются лишь для сферы космического сотрудничества.

Ранее США объявили о новых торговых санкциях, которые вступят в силу 18 марта. Они коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. Помимо этого, будет действовать ряд ограничений по авиации, космосу и вещам, произведенным для американских компаний в России.

США ввели санкции, так как считают, что Россия причастна к двум случаям применения химического оружия: первый касается ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), второй — отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россия опровергает все подобные обвинения.