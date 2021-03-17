Стало известно, куда пропал Богдан Титомир

Анастасия Иванова

54-летний Богдан Титомир стал знаменитым после взлёта популярности группы «Кар-мэн», которую он создал вместе с музыкантом Маликова Сергеем Лемохом. В 1990-ых коллектив собирал огромные залы, однако через два года группа распалась. Причиной тому послужило чрезмерное стремление Титомира к музыкальным экспериментам.

Титомир начал сольную карьеру, но после в его адрес начали поступать угрозы от бандитов, и он решил уехать в США.

«Когда позвонили четыре человека из разных группировок и посоветовали затихариться где-нибудь, я задумался и свалил в Америку на три с половиной года», — рассказал артист.





В США Богдан заинтересовался клубным бизнесом и полюбил хип-хоп. Позже он вернулся в Россию и выпустил свой альбом «Нежный и грубый», затем последовала вторая пластинка под названием «Очень важный перец», но и она не принесла Титомиру былую славу.

В последние годы певец и шоумен периодически появляется в передачах разного формата, но его основной аудиторией стал Интернет. Титомир в рамках платформы YouTube выступает с юными артистами.

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