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Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко

Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко
Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошёл в строгом соответствии с международными нормами, но до сих пор раздаются голоса, что Россия совершила аннексию, оккупацию. Хочется напомнить этим господам, что это было убедительное волеизъявление народа",- сказала она в среду на заседании Совфеда.

Политика

По материалам: ria.ru
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