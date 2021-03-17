Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко

Анастасия Иванова

Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошёл в строгом соответствии с международными нормами, но до сих пор раздаются голоса, что Россия совершила аннексию, оккупацию. Хочется напомнить этим господам, что это было убедительное волеизъявление народа",- сказала она в среду на заседании Совфеда.