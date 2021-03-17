Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил посадку за полярным кругом

Алексей Вольцев

Впервые самолет ВВС США совершил посадку за полярным кругом, что стало для Америки по-настоящему уникальной операцией.

Приземление бомбардировщика B-1B Lancer произошло в самой северной части Норвегии. Однако пробыл самолет там недолго, сразу после дозаправки он покинул воздушную гавань. Персонал аэродрома был шокирован столь мощной машиной, никогда прежде люди не видели ничего подобного.

Такие посадки правительство Норвегии одобрило заранее. Уже в конце февраля авиабаза в Орланде начала подготовку к принятию самолетов. В начале марта те прибыли в страну.

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