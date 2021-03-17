"Так себе конкурс": Любимова раскритиковала Евровидение

Анастасия Иванова

Министерство культуры не должно принимать участие в выборе представителя России для международного песенного конкурса Евровидение, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, добавив, что ее лично этот конкурс не интересует.

Россию на Евровидение-2021 представит певица Манижа с песней Russiаn women. Ее победа на национальном отборе вызвала большой резонанс, певицу раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.





"Я считаю, что министерство культуры в принципе в Евровидении не должно принимать участие, потому что это конкурс, честно говоря, так себе. У нас прекрасная новость: у нас будет конкурс Рахманинова – вот это большая радость, к юбилею Рахманинова, 150 лет... Самое главное, что у нас помимо конкурса Чайковского появляется конкурс Рахманинова, это огромная моя радость. Я совершенно уверена, что эти два конкурса никак не пересекутся, результаты конкурса Рахманинова нас порадуют", - сказала Любимова на заседании комитата Госдумы по культуре.

Отвечая на замечание о том, что в министерство может поступить петиция о пересмотре результатов отбора на Евровидение, Любимова сказала, что для обсуждения конкурса и кандидатов существуют другие площадки.