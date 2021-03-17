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Телеведущая подоила лошадь в прямом эфире и удивилась необычному вкусу молока

Телеведущая подоила лошадь в прямом эфире и удивилась необычному вкусу молокаКадр: ITV

Ведущая британского утреннего шоу Джози Гибсон (Josie Gibson) подоила лошадь в прямом эфире. После этого она выпила молоко и оценила его вкус, сообщает The Mirror.

Гибсон находилась на ферме в городе Бат, где производят кобылье молоко. Под руководством опытного фермера журналистка попробовала самостоятельно подоить одну из лошадей. В процессе Гибсон пообщалась с хозяином фермы и выяснила, что тот выпивает около литра кобыльего молока в день. Мужчина считает, что оно помогает ему восстанавливаться после инсульта, потому что по своему составу похоже на грудное молоко.

Подоив кобылу, телеведущая решила сама попробовать только что добытое молоко. Она удивилась его необычному вкусу. По словам журналистки, напиток великолепен и напоминает сладкое кокосовое молоко.

Находившиеся в студии соведущие были ошеломлены происходящим: они не могли поверить, что Гибсон действительно осмелится выпить кобылье молоко. Зрители же негативно восприняли эксперимент журналистки, прокомментировав репортаж эмодзи с рвотой.

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По материалам: lenta.ru
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