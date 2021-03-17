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Тимати спалил проплаченную участницу «Холостяка»: «Отрабатывает гонорар на шоу»

Тимати спалил проплаченную участницу «Холостяка»: «Отрабатывает гонорар на шоу»

8 сезон полюбившегося всем шоу «Холостяк» только начал транслироваться на ТВ, но уже был негласно признан зрителями одним из самых интригующих и скандальных. Ещё до выхода проекта мама Тимура Симона Юнусова нелестно высказалась о структуре программы, заявив, что ничего общего с реальной жизнью и выбором ее сына она иметь не будет. Зачем Тимура неоднократно видели в компании бывшей жены, что тоже вызвало подозрения людей о том, что Симона была права и, возможно, у завидного жениха уже давно всё хорошо в личной жизни.


С выходом премьерный серии у публики появилось ещё больше вопросов к главному герою. Во-первых, не совсем ясно, зачем «Холостяк» сделали двойным и по какой причине вторым мужчиной проекта стал именно Егор Крид? Во-вторых, зачем Тимур разоблачил одну из участниц, отметив прямо в рамках шоу, что осведомлен о том, что одна из девушек пришла на шоу лишь из-за того, что ей заплатили?

«Я очень рад видеть столько красивых девушек. Часть девушек я пригласил сам. Кто-то прошел несколько этапов отбора. Я знаю о многих из вас. Гораздо больше, чем вы думаете», — намекнул он на некоторые не совсем приятные факты.

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Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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