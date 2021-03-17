Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России

Лидия Мартынова

Количество убыточных предприятий в России резко растет, убытки в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем составили более 3 триллионов рублей, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии Роста Борис Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний.

"Сегодня мы увидели новые цифры о том, что количество убыточных предприятий резко вырастает, больше чем на 30%, больше 3 триллионов рублей убытков – это всё последствия пандемии и других проблем, которые существуют в нашей экономике. Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу", - сказал Титов журналистам.

Он добавил, что ряд мер уже внедряется, одна из них - трехпроцентный кредит.