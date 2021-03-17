Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России
Ранее бизнес-омбудсмен направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний.
"Сегодня мы увидели новые цифры о том, что количество убыточных предприятий резко вырастает, больше чем на 30%, больше 3 триллионов рублей убытков – это всё последствия пандемии и других проблем, которые существуют в нашей экономике. Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу", - сказал Титов журналистам.
Он добавил, что ряд мер уже внедряется, одна из них - трехпроцентный кредит.