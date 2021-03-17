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Торт с бенгальскими огнями и ужин в кругу семьи. Дава отметил день рождения в родном Новосибирске

Торт с бенгальскими огнями и ужин в кругу семьи. Дава отметил день рождения в родном Новосибирске

Вчера Давид Манукян отметил личный праздник — ему исполнилось 28 лет. День рождения музыкант решил встретить в родном Новосибирске, где его ждала большая семья. На этой неделе Дава также намерен дать сольный концерт для земляков в одном из заведений города.


С самого утра Давид Манукян стал получать поздравления с днем рождения. Теплые слова в адрес именинника одним из первых поспешил оставить Филипп Киркоров. «Пусть на твоих руках будет «Ролекс», на столе — осетр, а под попой — X6. Трать много сумм в ЦУМе и лети на Марс! Все, как поется в «Роли на руке», пусть сбывается», — напомнил поп-король об их совместном треке «Ролекс».

Не остались в стороне и другие знаменитые друзья артиста, среди которых оказались Луиза-Габриэла Бровина, Евгений Папунаишвили, Андрей Малахов, рэпер Хабиб. Впрочем, несмотря на звездный статус, музыкант не стал закатывать пышных вечеринок, а первым делом отправился к родным в Новосибирск. Там виновника торжества радушно встретили за праздничным столом.

«Мы с семьей собрались дома отмечать. Бабушка, дедушка, дядя, тетя… Вот так по-простому. Мама, поцелуй! Все родные рядом», — делился Давид с поклонниками.

Не обошлось и без праздничного торта. Имениннику вынесли десерт под радостные крики родственников. Лакомство было украшено бенгальскими огнями и цифрой 28 — столько исполнилось Манукяну. «Вот это да! Ничего себе!» — приятно удивился Дава.

К слову, совсем скоро Манукян даст сольный концерт для жителей Новосибирска. Артист начал подготовку к выступлению сразу по прилете из столицы. «С днем рождения! Оставайся таким, какой есть. Мы любим тебя!»; «С днем рождения. Творческих успехов, здоровья! Любви до головокружения. Верных друзей»; «Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы ты шел только вперед. Спасибо тебе за то, что ты есть», — пишут поклонники.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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