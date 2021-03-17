Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах

Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах

Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "не фанат" Меган Маркл, но может побороться с ней на выборах.

В эфире Fox News Трампа спросили, как он относится к заявлениям герцогини Сассекской и ее мужа принца Гарри, а также что он думает о слухах, будто Маркл собирается баллотироваться в президенты США.

"Надеюсь, это произойдет. Потому что если это произойдет, у меня будет еще больше желания баллотироваться (в президенты снова). Я не являюсь ее фанатом", - сказал Трамп.

Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.

Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Кремль отреагировал на новую стратегию оборонной политики Великобритании
Кремль отреагировал на новую стратегию оборонной политики
Четверо детей погибли при пожаре в российском жилом доме
Четверо детей погибли при пожаре в российском жилом доме
Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России
Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"
В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"
Пригожин после доклада разведки США пошутил об атаке инопланетян на Белый дом
Пригожин после доклада разведки США пошутил об атаке инопланетян на
Пушков резко отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Пушков резко отреагировал на слова Зеленского о Крыме
В Минюсте объяснили смысл законопроекта о «нечаянной коррупции»
В Минюсте объяснили смысл законопроекта о «нечаянной коррупции»
CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России
CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России
«Родители решили делать деньги на хайпе»: Ксения Бородина возмущена романом восьмилетней девочки
«Родители решили делать деньги на хайпе»: Ксения Бородина возмущена

Топ на сегодня

Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»

Еще по теме

СМИ: принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций
Трамп тайно раскритиковал Меган Маркл за интервью
Расизм в королевской семье. Елизавета II нашла тайного обидчика Меган Маркл