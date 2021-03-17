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Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического маразма"

Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического маразма"

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак осудил слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес России.

Байден угрожал, что России придется "заплатить" в связи с якобы имевшими место попытками вмешательства в выборы в США. По словам Турчака, речь идет о "крайней степени агрессии о бессилии", а доверие россиян к Путину – недосягаемо для Байдена.

"Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия... Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир - у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов", – перечислил он.

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По материалам: uposters.ru
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