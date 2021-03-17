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Турецкий президент Эрдоган призвал Запад поддержать его в борьбе с Асадом

Как сообщает источник Что происходит, Турция надеется на помощь Запада в борьбе с политикой президента Сирии Башара Асада.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция вынуждена просить помощь западных стран в противостоянии с Сирией. Президент Турции отметил, что за последнее время Евросоюз и Америка стали реже проявлять интерес к проблемам стран Ближнего Востока. Турция, напротив, продолжает активную борьбу с сирийским режимом. По мнению лидера страны, турецкая армия не отступают и атакуют Сирию, чтобы предотвратить наступление на провинцию Идлиб. Эрдоган так же отметил, что многие страны забыли о происходящем в Сирии из-за пандемии.

Гражданская война в Сирии идет уже 10 лет. Жители страны начали организовывать на митинги против президента Башара Асада.

Сообщение Турецкий президент Эрдоган призвал Запад поддержать его в борьбе с Асадом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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