Турецкий президент Эрдоган призвал Запад поддержать его в борьбе с Асадом

Влада Некрасова

Как сообщает источник Что происходит, Турция надеется на помощь Запада в борьбе с политикой президента Сирии Башара Асада.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция вынуждена просить помощь западных стран в противостоянии с Сирией. Президент Турции отметил, что за последнее время Евросоюз и Америка стали реже проявлять интерес к проблемам стран Ближнего Востока. Турция, напротив, продолжает активную борьбу с сирийским режимом. По мнению лидера страны, турецкая армия не отступают и атакуют Сирию, чтобы предотвратить наступление на провинцию Идлиб. Эрдоган так же отметил, что многие страны забыли о происходящем в Сирии из-за пандемии.

Гражданская война в Сирии идет уже 10 лет. Жители страны начали организовывать на митинги против президента Башара Асада.

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