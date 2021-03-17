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Тысячи маленьких девочек сочли бременем и выдали замуж

Тысячи маленьких девочек сочли бременем и выдали замужФото: Reuters

Тысячи маленьких девочек в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе сочли экономическим бременем и выдали замуж. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование организации Plan International Australia.

По мнению авторов исследования, браки с детьми в основном заключают по одной причине: будто на девочек нужно слишком много денег, чтобы прокормить их, поэтому в кризисный период — например, экономический спад на фоне пандемии COVID-19 — проще пораньше выдать их замуж. В 2020 году организация Save the Children подсчитала, что в ближайшие четыре года как минимум 250 тысяч девочек-подростков в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе могут столкнуться с ранними принудительными браками.

«А уже после, когда они выходят замуж, девочек считают взрослыми. Как правило, на этом и заканчивается их образование... Их работой становится быть матерью и женой», — отметила генеральный директор благотворительной организации по обеспечению гендерного равенства Сюзанн Легена (Susanne Legena). Исследование Plan International Australia также подчеркивает важность среднего образования для девочек и подробно описывает риски и долгосрочные последствия принудительных ранних браков.

По данным Plan International, в первой половине 2020-го в Индонезии количество заявок на вступление в брак с несовершеннолетними более чем в два с половиной раза превысило те же показатели за весь 2012-й. В 2020-м замуж выдали около 33 тысяч девочек.

В мире

По материалам: lenta.ru
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