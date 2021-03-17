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У ЕС не осталось поводов сомневаться в «Спутнике V»

У ЕС не осталось поводов сомневаться в «Спутнике V»Фото: Globallookpress.com

У ЕС не осталось поводов сомневаться в эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон на пресс-конференции.

«Да, я думаю, "Спутник" — это хорошая вакцина. В России хорошие ученые, так что у меня нет повода сомневаться [в качестве вакцины]», — рассказал Бретон.

Он добавил, что вакцину нужно производить в ЕС. Он считает, что Еврокомиссия должна помочь с этим, однако при этом нужно оценивать производственные мощности Европы: еврокомиссар напомнил, что все они уже задействованы для производства препаратов.

15 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о намерении стран ЕС вступить в переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Более того, по информации собеседника агентства, Италия изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин.

В мире

По материалам: lenta.ru
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