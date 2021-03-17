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Учеников 4-х и 9-х классов освободили от госаттестации из-за коронавируса, — решение МОН

Учеников 4-х и 9-х классов освободили от госаттестации из-за коронавируса, — решение МОН

Из-за эпидемии коронавируса в школах Украины отменяется государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Приказ уже принят, зарегистрирован в Минюсте и вскоре появится в «Официальном вестнике Украины».

У выпускников начальной школы и у получивших базовое среднее образование в документах в графе об госаттестации будет указано «освобожден (а)».

Решение Минобразования касается только выпускников 2020/2021 учебного года. По поводу следующего года будет издан дополнительные приказ с разъяснениями.

Напомним, в 2020 году государственная итоговая аттестация для выпускников была отменена законом. Это было связано с введенным карантином и смещенной датой окончания учебного года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «NewsTes»

Украина

По материалам: fakty.ua
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