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Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму

Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Созданная на Украине "прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя" сообщила, что возбудила дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода"* Владислава Есипенко.

О задержании Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он в СИЗО. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Крыма сообщил, что Есипенко работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"*.

Россия

По материалам: ria.ru
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