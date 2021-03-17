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Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым

Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Политика

По материалам: ria.ru
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